Beyoncé poderia processar Donald Trump por usar uma de suas músicas em um vídeo de campanha

Donald Trump não tem medo de polêmica e deixou isso claro em várias ocasiões. Desta vez, ele envolveu Beyoncé por usar uma de suas músicas sem autorização.

Esta é ‘Freedom’, uma música lançada pela cantora em 2016 com Kendrick Lamar, que fez parte do seu álbum ‘Lemonade’, mas também acontece de ser o tema oficial da campanha presidencial da candidata democrata, Kamala Harris.

A equipe de imprensa de Donald Trump compartilhou um vídeo no X (Twitter) onde o ex-presidente pode ser visto descendo de um avião, com a música da Beyoncé tocando ao fundo.

Esta não é a primeira vez que Trump faz isso

A equipe jurídica de Beyoncé agiu rapidamente e conseguiu bloquear o uso de sua música ‘Freedom’ no vídeo promocional de Donald Trump. Também é esperado que a gravadora e a editora da cantora tomem medidas legais pelo uso não autorizado da música.

No entanto, não seria a primeira vez que o candidato republicano usa músicas de artistas de renome mundial em suas campanhas eleitorais, já que Celine Dion também pediu que ele não usasse sua icônica música ‘My Heart Will Go On’.

Para piorar as coisas, Donald Trump compartilhou imagens em que supostamente os fãs de Taylor Swift expressavam seu apoio a ele, usando o slogan ‘Swifties for Trump’. No entanto, foi comprovado que essas imagens foram geradas por inteligência artificial.

Até agora, Beyoncé não expressou publicamente seu apoio oficial a Kamala Harris, embora sua mãe, Tina Knowles, tenha feito isso. Vale ressaltar que a cantora costuma apoiar candidatos democratas, como Barack Obama e Joe Biden, a quem ela parabenizou quando ele anunciou sua retirada da candidatura, considerando um ato de “grande liderança” priorizar os interesses do país sobre seu próprio ego.