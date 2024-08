“Ambiente de trabalho humilhante”, diz cuidadora de Zagallo que pediu R$ 190 mil de indenização

A cuidadora de Mario Jorge Lobo Zagallo foi à Justiça contra a família do ex-jogador e ex-técnico da seleção brasileira solicitando o valor de R$ 190 mil por danos morais.

ANÚNCIO

A família de Zagallo ofereceu R$ 18 mil, que foi negado pela mulher. A audiência ocorreu na 42ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. As informações são do UOL.

Sem descanso

De acordo com a enfermeira, ela não tinha condições adequadas de descanso enquanto cuidava do ex-técnico, que faleceu no início deste ano.

A mulher diz que era obrigada a dormir em um colchão no mesmo quarto que Zagallo e que era constantemente acordada para ajudar ele a ir no banheiro, pois ele não conseguia ir sozinha.

Ela alega que precisava ficar sempre à disposição de Zagallo, mesmo quando deveria descansar. A mulher ainda diz que não podia nem se ausentar para realizar as refeições.

A enfermeira também acusa Mauro Cesar, filho de Zagallo, de “utilizar um tom ríspido e ofensivo” e diz que vivia “um ambiente de trabalho hostil e humilhante”, e uma “conduta abusiva”, o que configurava assédio moral.

Anteriormente, a enfermeira pedia a quantia de R$ 328.115,27 da herança deixada pelo ídolo da seleção brasileira e do filho de Zagallo, que comandava suas funções nos cuidados do pai.

ANÚNCIO

De acordo com a enfermeira, os cuidados com Zagallo, que faleceu em janeiro aos 93 anos, duraram até o dia de sua morte.

A ação foi ingressada por ela em abril, cobrando FGTS, multa, 13º salário, férias proporcionais e vencidas, diferenças salariais, verbas rescisórias, horas extras e indenização por assédio moral.

Ainda de acordo com a enfermeira a funcionária da limpeza deixou de ir ao apartamento de Zagallo durante a pandemia e ela teve que começar a realizar o serviço, que estava além das suas funções.