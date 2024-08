Lotofácil 3189: apostadores de Minas Gerais, Santa Catarina e Mato Grosso do sul dividem prêmio

Três apostadores de estados diferentes dividiram o prêmio do sorteio desta sexta-feira do concurso 3189 da Lotofácil, de acordo com a Caixa Econômica Federal. As apostas vencedoras foram feitas nas cidades de Belo Horizonte (MG), Blumenau, em Santa Catarina e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul e cada um dos ganhadores vai embolsar a quantia de R$ 401.660,80.

ANÚNCIO

Os números sorteados para o sorteio desta sexta-feira foram:

02, 04, 07, 09, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25

Além dos sortudos, mais 329 apostas faturaram uma graninha no sorteio da Lotofácil. Elas não acertaram os 15 números, mas cravaram 14 dezenas e cada uma delas ganhou R$ 1.097,08. Na faixa dos 13 acertos, 10.780 apostas faturaram R$ 30.

LOTOFÁCIL DA INDEPENDÊNCIA

A partir de agora, as casas lotéricas só estarão recebendo apostas para a Lotofácil da Independência, cujo prêmio estimado é de R$ 200 milhões. O sorteio será realizado no dia 9 de setembro, a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

A aposta na Lotofácil da Independência custa o mesmo preço da aposta tradicional, somente R$ 3. Ao contrário dos sorteios regulares, o prêmio não acumula. Isso quer dizer que se nenhum apostador acertar as 15 dezenas, a Lotofácil será paga aos apostadores que fizerem 14 acertos e assim por diante.