Governador Tarcísio realiza sobrevoo em regiões atingidas por incêndio no interior de SP

O governador Tarcísio de Freitas sobrevoou as regiões atingidas por incêndio no interior de São Paulo, na manhã deste sábado (24), de acordo com o portal oficial do Governo.

O monitoramento do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Defesa Civil, apontou que 34 cidades estão em alerta máximo para queimadas atualmente, e 24 contam com focos ativos de incêndio. As regiões foram atingidas por baixa umidade do ar e em estado de risco devido ao calor no estado.

De acordo com o órgão, mais de 7,3 mil profissionais e voluntários entraram na linha de frente para combater o incêndio e orientar a população. Instalado nesta sexta-feira (22), o gabinete de pronta resposta segue ativo com a operação SP Sem Fogo, contando com especialistas da Defesa Civil do Estado e das secretarias da Segurança Pública (SSP), Agricultura e Abastecimento, e Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil).

Orientações estão sendo divulgadas à população para se manter em segurança ao longo do incêndio. É importante buscar um lugar seguro e informar o Corpo de Bombeiros (193) e a Defesa Civil (199) caso se depara com focos de incêndio ou fumaça densa.

Também é importante redobrar o cuidado ao dirigir, não fazer fogueiras, dentre outras recomendações. Para receber sinais de alerta da Defesa Civil, basta enviar um SMS com o seu CEP para o número 40199.

Confira a lista de municípios de alerta máximo: