“Do nada o fogo veio parar aqui”: cidades do interior de SP lutam contra incêndios de grande proporção

Ao menos 26 ocorrências de incêndio foram registradas na tarde desta sexta-feira na região de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. De acordo com informações publicadas pelo G1, a intensidade do fogo e da fumaça na região levou à implementação de uma série de ações emergenciais.

Os municípios de Ubarana e Urupês, que sofrem com incêndio, tiver as aulas suspensas nesta sexta-feira, dia 23 de agosto. Segundo a reportagem, as interdições foram realizadas visto que as escolas ficam próximas a área de mata onde foram registrados os focos de incêndio. Por conta da fumaça, fuligem, tempo seco e intensidade do fogo, alunos e professores da região foram dispensados.

Em imagens compartilhadas por moradores e motoristas que transitavam pela região mostra uma nuvem densa de fumaça e pontos de fogo próximos à pista. Na cidade de Ubarana alguns moradores precisaram deixar suas casas devido à proximidade do fogo.

Rodovias interditadas

De acordo com a reportagem, o fogo também causou a interdição de uma rodovia da região devido à presença intensa de fumaça na pista. Imagens compartilhadas na internet e em grupos de mensagem mostram as chamas nas margens da Rodovia Roberto Mario Perosa, a SP 379, que foi interditada entre Ibirá e Urupês. O fogo consome uma extensa área de pastagem na região.

Já no caso da Rodovia Transbrasiliana, BR 153, em José Bonifácio (SP), o fogo em um canavial chegou a tomar conta da pista, causando a interdição do trecho. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, não foram registrados feridos e a situação foi controlada.

Vídeos e imagens do incêndio foram compartilhados nas redes sociais, veja:

Em declaração ao Metro World News Brasil, uma moradora da cidade de José Bonifácio relatou que o clima na cidade, que foi tomada pela fumaça proveniente do incêndio, é de medo e apreensão. “Estamos com muito medo. É capaz do fogo chegar até aqui porque a nossa cidade é rodeada por plantações de cana de açúcar. Do nada o fogo veio parar aqui”.