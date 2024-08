Tite passa mal e é internado no RJ após jogo do Flamengo

Tite passou mal após o jogo entre Flamengo e Bolívar pela Libertadores, ocorrido na última quinta-feira (22), devido à altitude. Os times se enfrentaram em La Paz, em uma altura de 3.600 metros acima do nível do mar.

De acordo com o GE, o técnico foi atendido pelos médicos do clube e levado a um hospital após a delegação desembarcar no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (23). Ele segue internado.

Segundo com informações do Flamengo, Tite teve “elevações da frequência cardíaca e arritmia causadas pela altitude”.

Após exames, o hospital, localizado na zona sul do RJ, detectou uma “Fibrilação Atrial”.

. Ele esta lúcido e estável, mas continuará internado e se medicando para a reversão do quadro, de acordo com nota do Flamengo.

Após o jogo, Tite chegou a participar normalmente da entrevista coletiva com os jornalista.

O Flamengo perdeu a partida por 1 a 0, mas passou de fase após vencer o Bolívar no Rio de Janeiro por 2 a 0.

Veja a nota completa:

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após a partida de ontem, em La Paz, o técnico Tite passou mal e necessitou de atendimento do Departamento Médico rubro-negro.

Foram detectadas elevações da frequência cardíaca e arritmia causadas pela altitude. O treinador foi prontamente medicado e assistido pelos médicos e staff durante o retorno ao Rio de Janeiro.

Após o desembarque, Tite foi encaminhado diretamente ao Hospital Copa Star para a realização de exames, que confirmaram a Fibrilação Atrial. O laudo não apontou a necessidade de intervenção cirúrgica até o momento. O treinador está lúcido, estável, mas permanecerá internado para a reversão do quadro através de medicamentos.

Desejamos uma rápida recuperação ao nosso comandante”.