Família pede ajuda para achar brasileiros que desapareceram no Chile: “Experientes em viagens”

Familiares de Aurora da Silva Rodrigues, de 59 anos, e Eraldo Rodrigues, de 60, estão desesperados em busca de notícias sobre o paradeiro deles. O casal “experiente em viagens”, que mora em Resende, no Rio de Janeiro, estava a passeio ao Chile e, desde o último domingo (18), não fez mais contato. O filho deles e a nora foram ao país para acompanhar as buscas realizadas pela polícia chilena.

Conforme os familiares, o casal saiu do Rio de Janeiro de carro, no último dia 2 de agosto, e seguiu inicialmente para a Argentina. Depois, continuou rumo ao Chile, sendo que a última localização foi um hotel na cidade chilena de Copiacó, que fica na região do Atacama. Na ocasião, os brasileiros mandaram fotos para a família e indicaram onde estavam, como faziam diariamente.

“Foi uma viagem a passeio. Eles saíram de Resende com a intenção de atravessar a Argentina, Chile e depois retornar ao Brasil de carro. Eles passaram na fronteira com a Argentina no dia 14, pela fronteira de Jama, e chegaram em Copiacó. A última informação que tivemos foi no dia 18, quando eles chegaram em Copiacó”, contou Cíntia, nora do casal, em entrevista ao jornal “O Globo”.

De lá, segundo a família, o casal pretendia voltar para Argentina pela fronteira de Paso de San Francisco, no entanto, não há registro da passagem deles pela imigração.

“Conseguimos acessar o computador da minha sogra e a última localização foi em Copiacó, no hotel em que eles dormiram, mas há o registro de saída no domingo de manhã. Eles viajam bastante, fazem isso há anos, não foi uma situação nova para eles. Meu sogro é bem experiente, se preocupa muito com a segurança na viagem. O planejamento, depois de Copiacó, era seguir a Rota 31 até Paso San Francisco, onde retornariam ao Brasil”, ressaltou a nora.

Como também não respondem mais aos contatos, o filho procurou o Consulado do Brasil no Chile e também denunciou o desaparecimento à Delegacia de Copiacó.