Day McCarthy recebe maior pena da história no Brasil por racismo contra filha de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso

Day McCarthy foi condenada a sete anos de prisão em regime fechado, nesta sexta-feira (23), como resultado do processo movido por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. Em 2017, a socialite usou suas redes sociais para ofender a filha mais velha do casal, Titi, com declarações racistas acerca da aparência da menina.

O Brasil registra pela primeira vez uma condenação em regime fechado movido por um processo de injúria racial. De acordo com a revista Quem, o advogado de Day que retornou para a defesa de seu caso, Gil Ortuzal, falou sobre a intenção de recorrer.

“Eu continuo na defesa da Day a pedido dela. Tinha desistido, mas ela me ligou e nós conversamos agora há pouco, e vamos recorrer”, disse o advogado. Ele teria deixado o caso após a primeira audiência do processo, tendo retornado depois de um tempo.

Relembre o caso

Dayana Alcantara Couto de Andrade, conhecida na internet por Day McCarthy, ficou conhecida nacionalmente depois de publicar um vídeo em seu Instagram direcionando ofensas racistas contra Titi, que até então tinha quatro anos de idade.

Em seu vídeo, a socialite se revoltou com os elogios de internautas à Titi, alegando que a menina tinha “cabelo horrível de bico de palha”, “nariz de preto” e a chamou de “macaca”.

Day McCarthy foi condenada a pagar uma indenização de R$180 mil para a família de Titi no início do ano. Nesta sexta-feira (23), a socialite recebeu a primeira pena em regime fechado por injúria racial na história do Brasil.

