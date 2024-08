Tratamento contra o câncer: Famosos mandam força para Preta Gil

Carolina Dieckmann manda mensagem para Preta Gil, que voltou a lutar contra um câncer no intestino

Na luta contra o câncer, Preta Gil recebeu o apoio de muitos amigos famosos, como a atriz Carolina Dieckmann, que disse que está junto da irmã de Bela Gil, e a apresentadora Ana Maria Braga, que venceu a doença quatro vezes.

ANÚNCIO

A notícia sobre o retorno de Preta ao tratamento oncológico, oito meses após celebrar o fim, também fez Pabllo Vittar usar suas redes sociais para mandar boas energias para a amiga. Nos comentários do post feito pela filha de Gilberto Gil, a drag queen escreveu: “Força, mami. Te amo”.

A funkeira Ludmilla e a influenciadora Fabiana Justus também mandaram forças para Preta e afirmaram que “vai dar tudo certo mais uma vez”. Outros famosos como Camila Queiroz, Paola Carosella, Thaynara OG, Liniker, Paolla Oliveira, Fernanda Paes Leme e Angélica mandaram recados para a cantora.

Ana Maria Braga manda mensagem especial para Preta Gil

Após Preta Gil anunciar que voltaria a enfrentar o câncer no intestino, a apresentadora do ‘Mais Você’ se pronunciou e escreveu nos comentários do anúncio feito pelo Instagram: “Muita força, minha linda!”.

Ana Maria venceu a doença quatro vezes. Em 1991, a apresentadora enfrentou um câncer de pele e, dez anos depois, voltou ao tratamento contra um câncer no reto e na virilha.

Em 2015, a apresentadora da TV Globo foi diagnosticada com nódulos no pulmão, que retornou em 2020 e se espalhou para outras partes do corpo.

Preta Gil retoma o tratamento contra o câncer

Na noite desta quinta-feira (22), Preta Gil compartilhou com os fãs que retomou o tratamento contra o câncer, oito meses depois de celebrar o fim da batalha. A famosa contou que estava internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para a realização de exames de rotina e foi constatado a necessidade de retomada do meu tratamento oncológico.

“Estou bem e sendo acompanhada pelas equipes do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Dra. Roberta Saretta, Dra. Fernanda Cunha Capareli e Dr. Frederico José Ribeiro Teixeira Junior. Conto com a boa energia, orações e vibrações de todos para seguir confiante. Já, já estou de volta. Um beijo, Preta Gil”, escreveu a famosa no Instagram.