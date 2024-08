Silvio Santos fez Preta Gil chorar: ‘Fui deixando ele me bater’

Preta Gil ficou magoada com Silvio Santos durante game no SBT

Silvio Santos sempre recebeu celebridades no palco do ‘Programa Silvio Santos’ e Preta Gil não fugiu de um convite feito em 2018, quando disputou contra David Brazil no Jogo das Três Pistas”, que era comandado pelo comunicador. Mas, a experiência não foi nada prazerosa para a filha de Gilberto Gil, que saiu chorando após ouvir ofensas sobre sua aparência e seu casamento.

Hoje, aos 50 anos, a cantora contou detalhes deste momento em seu livro ‘Os Primeiros 50′, lançado na semana passada em São Paulo. Nele, a famosa lembra que enxergava Silvio como uma pessoa intocável, mas que tudo mudou desde que tudo começou a desandar dentro dos estúdios do SBT.

Segundo Preta, Silvio Santos chamou ela de gorda, feia e mentirosa durante o jogo, fazendo com que ela ficasse cada vez mais sem reação, algo que a artista se arrepende: “Foi uma dor genuína. Eu não estava preparada para aquilo”.

No livro, a filha de Gilberto Gil descreve o momento que o dono do SBT pergunta como ela ‘arrumou um marido’. Diante disso, Preta disse que não teve condições para deixar o palco: “Eu não tive forças. Fui ficando tonta, fui deixando ele me bater. E Silvio começou a falar do meu peso”.

As falas de Silvio Santos nunca foram exibidas para o público

Na edição, as falas ditas pelo apresentador do ‘Programa Silvio Santos’ foram retidas, após a produção perceber que Preta Gil não levou as ofensas na brincadeira: “Ele levou o programa ao ar e tirou toda a parte em que me agrediu verbalmente”, diz ela no livro.

Segundo a cantora, a direção da atração dominical do SBT ficou chateada com ela e disse: “‘Que pena que você não levou na brincadeira. Que pena que você não teve humor’. E como ter humor? Ele me chamou de gorda, de feia, de mentirosa”.

Preta Gil não deixaria isso acontecer nos dias de hoje

Na autobiografia, a irmã de Bela Gil disse que não parou Silvio Santos por colocar o apresentador “como algo intocável” e via o comunicador como “um cara de respeito”. A cantora revelou que tentou compreender tais preconceitos, mas ficou decepcionada: “Sempre protegi o Silvio de inúmeras indelicadezas, gordofobia. Mas não dá para ficar calada. Isso só me machuca”.