Alexandre Pato revela ritual semanal de Silvio Santos com as filhas

O jogador de futebol Alexandre Pato revelou que Silvio Santos tinha um ritual semanal com suas filhas e a esposa, a autora Íris Abravanel. Segundo o marido de Rebeca Abravanel, o dono do SBT gostava de jantar com a família toda sexta-feira.

A ocasião servia para manter os laços e também para que todos falassem sobre como foi a semana dentro e fora das empresas do Grupo Silvio Santos: “É o momento de cada um contar como foi a semana e dele e a Íris dar conselhos”.

De acordo com o site Terra, Silvio Santos, que morreu no último sábado (17), voltou a acompanhar os jogos de futebol depois que Alexandre Pato entrou para a família Abravanel: “Ele assistia aos jogos antes e parou um pouco. Quando entrei na família, ele começou a se interessar e voltou a assistir”.

Em 2023, Pato contou que Silvio já chegou a ver jogos no estádio, mas não era algo comum por causa da popularidade: “Ele já foi ao estádio, mas para ele não é fácil. Quando ele vai no estádio, não sei se ele consegue ver o jogo, fica tirando foto com as pessoas”, disse o jogador.

A mansão de Silvio Santos pode ser vendida

Com a morte de Silvio Santos, aos 93 anos, a autora Íris Abravanel pode vender a mansão localizada no bairro do Morumbi, Zona Oeste de São Paulo, a qualquer momento. Segundo o colunista Alessandro Lo-Bianco, do programa ‘A Tarde É Sua’ (RedeTV!), a casa onde a viúva do apresentador mora foi avaliada em R$ 14 milhões.

Caso a venda da mansão de Silvio Santos se concretize, o jornalista disse que existe uma possibilidade remota de Íris Abravanel morar na casa da família em Orlando, nos Estados Unidos, onde o marido gostava de passar suas férias.

Vale destacar que, segundo o site F5, um levantamento baseado em documentos da Receita Federal e da Junta Comercial, feito pelo jornal Folha de São Paulo, apontou que Silvio tem um patrimônio declarado de R$ 3,9 bilhões.