Viúva de Silvio Santos pode vender mansão no Morumbi, diz colunista

Com a morte de Silvio Santos, aos 93 anos, a autora Íris Abravanel pode vender a mansão localizada no bairro do Morumbi, em São Paulo, a qualquer momento. Segundo o colunista Alessandro Lo-Bianco, do programa ‘A Tarde É Sua’ (RedeTV!), a casa onde a viúva do apresentador mora foi avaliada em R$ 14 milhões.

Caso a venda da mansão de Silvio Santos se concretize, o jornalista disse que existe uma possibilidade remota de Íris Abravanel morar na casa da família em Orlando, nos Estados Unidos, onde o marido gostava de passar suas férias.

A fortuna declarada de Silvio Santos impressiona qualquer fã

Segundo o site F5, um levantamento baseado em documentos da Receita Federal e da Junta Comercial, feito pelo jornal Folha de São Paulo, apontou que Silvio tem um patrimônio declarado de R$ 3,9 bilhões.

Este patrimônio está distribuído nas 35 empresas que fazem parte do Grupo Silvio Santos, sendo o SBT a maior delas. O empresário também era dono da Sisan Empreendimentos Imobiliários, criada em meados de 1990.

A morte do apresentador Silvio Santos, aos 93 anos

A morte de Silvio Santos foi confirmada pelo SBT no sábado (17). A emissora divulgou uma nota oficial lamentando, mas também relembrando tudo que o apresentador fez pela televisão brasileira: “Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos”, começou a nota.

Em seguida, a equipe disse que o dono do Baú viveu durante 93 anos “para levar felicidade e amor a todos os brasileiros” e que toda família é grata pelo Brasil que acompanhou os mais de 65 anos desta jornada.

“Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em Paz que você sempre será eterno em nossos corações”.