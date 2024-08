VÍDEO: Parte de teto de shopping desaba e assusta frequentadores na Região Metropolitana de SP

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que parte do teto de um shopping desabou em Taboão da Serra, na Região Metropolitana de São Paulo. As imagens mostram que houve um estrondo e, logo depois, o gesso ruiu na área dos caixas eletrônicos, que foi tomada pela água. A administração do Shopping Taboão informou que o incidente foi causado por um vazamento e que as devidas providências foram tomadas pela equipe do estabelecimento. Ninguém ficou ferido.

Veja abaixo o momento do desabamento:

O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (21). O vídeo mostra que, momentos antes do teto ceder, havia água vazando pelas luminárias. Clientes e funcionários saíram correndo ao presenciar o desabamento, assustados.

Em nota enviada ao Metro World News, a administração do Shopping Taboão informou que os reparos necessários são realizados para garantir a segurança dos frequentadores e funcionários. O estabelecimento segue em funcionamento.

“Em um incidente ocorrido na tarde desta quarta-feira, 21, o Shopping Taboão identificou um vazamento de água potável na área próxima aos caixas eletrônicos. A equipe do shopping agiu prontamente e está trabalhando com máxima prioridade no ocorrido. O shopping reforça que a segurança e o bem-estar dos clientes e funcionários são prioridade e está tomando todas as providencias necessárias. O Shopping segue funcionando normalmente”, destacou a nota.