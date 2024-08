Se Donald Trump for reeleito, ele oferecerá a Elon Musk um papel de destaque em seu governo

Num movimento inesperado, Donald Trump revelou que, se for reeleito, poderia oferecer um papel de destaque a Elon Musk, o magnata por trás da Tesla, em seu governo.

Durante um evento em York, Pensilvânia, o ex-presidente recentemente comentou que Musk seria uma opção viável para um cargo em seu gabinete ou como consultor, desde que o empresário aceitasse o convite.

Qual é a relação entre Donald Trump e Elon Musk?

A relação entre Donald Trump e Elon Musk tem sido uma espécie de montanha-russa, com altos e baixos e reviravoltas inesperadas. Inicialmente, Musk fez parte dos grupos consultivos empresariais de Trump durante seu primeiro mandato, mas, em 2017, afastou-se depois que Trump se retirou do acordo climático de Paris.

Nos últimos anos, Musk adotou posições mais conservadoras e se aproximou de Trump em questões como imigração e segurança de fronteiras. Até expressou seu apoio a Trump após a tentativa de assassinato contra ele em julho passado.

Como é bem sabido, recentemente, Musk entrevistou Trump em uma transmissão ao vivo no X (anteriormente Twitter), onde discutiram temas como imigração ilegal, gastos do governo e ambientalismo.

Posição em relação à eletromobilidade

Trump não se absteve de expressar sua opinião sobre o crédito fiscal de US$ 7.500 para veículos elétricos, um incentivo que considera "ridículo". Em uma recente entrevista com a Reuters, o candidato republicano também deixou claro que não é fã de créditos fiscais em geral e que, se chegar à Casa Branca, poderia tentar reverter as regras do Departamento do Tesouro que facilitam esse benefício.

"Não estou tomando nenhuma decisão final a respeito disso", comentou Trump durante sua entrevista com a Reuters, embora tenha deixado claro sua ambivalência em relação aos veículos elétricos, sem deixar de valorizar os carros a gasolina e híbridos.

Para além da sua posição sobre os créditos fiscais, Trump também anunciou que revogaria os regulamentos atuais que obrigam os fabricantes a produzir mais veículos elétricos para cumprir com normas de emissões mais rigorosas.

Além disso, ele diz que planeja enfrentar o comércio automotivo global impondo novas tarifas para limitar as exportações de carros produzidos por fabricantes de Detroit (e outros no México) que chegam aos consumidores.

Em que consiste o crédito para carros elétricos?

O crédito fiscal de US$ 7.500 para veículos elétricos nos Estados Unidos é um incentivo do governo federal para ajudar as pessoas a adquirir um veículo elétrico. Este crédito se aplica tanto a veículos novos como usados comprados a partir de 2023.

O montante da dedução fiscal depende de vários fatores, como o tamanho da bateria do veículo e a época do ano em que foi comprado. Além disso, o valor pode variar entre US$ 2.500 e US$ 7.500 por veículo.

Dito isto, há requisitos de elegibilidade que devem ser cumpridos antes de poder optar pela quantia total ou parcial de dinheiro oferecida por este programa.