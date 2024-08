Pesquisa Datafolha mostra empate triplo na corrida à prefeitura de SP; Marçal subiu 7 pontos

A última pesquisa do Datafolha divulgada nesta quinta-feira mostra uma subida meteórica do candidato Pablo Marçal na corrida à Prefeitura de São Paulo, com 7 pontos de variação em apenas duas semanas, desenhando um empate triplo na liderança do pleito.

Guilherme Boulos (Psol) subiu de 22% para 23%, enquanto seu principal adversário, o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) caiu de 23% para 19%. O influenciador Pablo Marçal, no entanto, passou de 14% para 21%, isso em apenas duas semanas. Como a margem de erro é de 3% para cima ou para baixo, os três candidatos estão tecnicamente empatados.

Outra surpresa da última pesquisa do Datafolha foi a queda acentuada do apresentador José Luis Datena (PSDB), que tinha 14% na última pesquisa e agora aparece com 10%.

Abaixo de Datena, aparecem a deputada Tabata Amaral (PSB), com variação de 7% para 8%, e a empresária Maria Helena (Novo), que manteve os mesmos 4% da pesquisa anterior.

A pesquisa mostra ainda que o número de pessoas que pretendem votar em branco ou nulo caiu de 11% para 8%, enquanto 4% estão indecisos, contra 3% da pesquisa anterior do Datafolha.

A pesquisa Datafolha foi encomendada pela Folha de S.Paulo e pela Rede Globo e ouviu 1.204 eleitores na cidade de São Paulo, sendo registrada na Justiça Eleitoral com o número SP-08344/2024.