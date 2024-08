Lotofácil paga R$ 1,7 milhão; veja os números sorteados nesta quinta-feira

O concurso 3188 da Lotofácil promete pagar nesta quinta-feira (22) ao apostador que acertar os 15 números sorteados o valor estimado de R$ 1,7 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Lotofácil nesta quinta-feira:

02, 03, 04, 06, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25

APOSTA DE ONTEM

Duas apostas feitas no estado de Goiás, mas em cidades diferentes, foram as únicas ganhadoras do sorteio desta quarta-feira da Lotofácil. Os sortudos ganhadores são da cidade de Goiás e Morrinhos e cada um deles acordou nesta quinta-feira R$ R$ 782.787,98 mais ricos.

Também foram premiadas 191 apostas que acertaram 14 números no sorteio do concurso 3187, de acordo com a Caixa Econômica Federal. Cada um deles recebeu da loteria R$ 1.718,67.

Surpresinha e Teimosinha

O apostador pode ainda optar pela Surpresinha ou pela Teimosinha. Na primeira, o sistema da Caixa preenche aleatoriamente o volante e na segunda o jogo é repetido por vários concursos consecutivos.