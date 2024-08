Homem preso por estuprar a filha dizia ter direito de “desonrá-la” porque a sustentava

Um homem, de 55 anos de idade, foi preso na manhã da última quarta-feira (21), suspeito de estuprar a filha e a enteada, em Piranhas, no Sertão de Alagoas. A Polícia Civil realizava uma operação de combate aos crimes de violência contra a mulher, quando deteve o acusado, segundo informações do portal g1.

Além da praticar violência sexual contra a filha e a enteada, o suspeito também perseguia a ex-esposa. De acordo com Daniel Mayer, o delegado responsável pelo caso, a filha do suspeito tem 17 anos, enquanto a enteada tem 11.

“Ele dizia claramente para várias pessoas da família e amigos que o pai tinha o direito de ser o primeiro a desonrar a filha, porque era ele quem alimentava ela”, revelou o delegado.

Enquanto casado, o acusado agredia as vítimas física e psicologicamente, o que resultou no pedido de divórcio por parte da ex-mulher. Depois do rompimento, o homem passou a persegui-la nas redes sociais.

O suspeito voltou a ameaçar a ex e tentou novamente agredir e estuprar as vítimas. Apesar de tentar fugir durante o cumprimento do mandado de prisão, a Polícia Civil o capturou.

De acordo com o g1, a operação que prendeu o acusado conta com 48 mandados de prisão, busca e apreensão em Maceió e outras cidades do estado. Dentre os principais crimes estão a violência doméstica e familiar contra a mulher, estupro de vulneráveis, homicídios e tráfico de drogas.

