Criminoso envolvido no sequestro de Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos, é preso novamente em São Paulo

Marcos Bezerra Santos, um dos participantes do sequestro da filha de Silvio Santos em 2001, Patrícia Abravanel, foi preso nesta quarta-feira (21), segundo o repórter Felipe Garraffa, do Brasil Urgente. Conforme a mesma fonte, o autor do crime foi detido por agentes em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, por associação e tráfico de drogas.

A Polícia Civil informou que Marcos Bezerra e outros suspeitos foram pegos em flagrante vendendo cocaína a uma mulher. O imóvel onde foram encontrados havia uma espécie de “bar secreto”, contendo cinco máquinas caça-níquéis, apreendidas posteriormente.

Em 2001, período em que Patrícia Abravanel foi sequestrada e mantida em cativeiro, Marcos foi preso e cumpriu 18 anos de prisão. Além dele, estavam envolvidos Fernando Dutra Pinto e outros sequestradores.

Como aconteceu o sequestro em 2001

Patrícia Abravanel, filha do apresentador Silvio Santos com a showrunner Íris Abravanel, foi sequestrada na mansão onde morava com a família, no Morumbi, na Zona Sul de São Paulo, e mantida em cativeiro em agosto de 2001. Depois de solicitar o resgate e receber o valor de R$500 mil, a apresentadora foi solta por um dos responsáveis pelo crime, Fernando Dutra Pinto. A família da comunicadora nega a efetuação do pagamento.

Após dois dias, a casa de Silvio Santos foi invadida por um dos sequestradores e o apresentador foi feito de refém, além da família e funcionários. Fernando Dutra Pinto teria rendido o comunicador na cozinha e exigido um helicóptero, além de não querer negociar com a polícia.

Íris Abravanel, as filhas e os funcionários foram liberados pelo sequestrador, restando apenas Silvio Santos nas mãos do suspeito. O até então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, chegou a negociar com o acusado, que finalmente se rendeu depois de oito horas.