Emergência Global de Mpox: infectologista diz que fabricação de vacina é complexa, mas que transmissão ainda é baixa no Brasil

A Mpox, antes chamada de ‘varíola dos macacos’ ou ‘monkeypox’, é uma doença viral, transmitida entre pessoas e animais e declarada uma emergência global pela Organização Mundial da Saúde (OMS) novamente no último dia 14.

Após um alto nível de surto em 2022 e rebaixada em 2023 pela diminuição de número de casos, neste ano a doença voltou a oferecer riscos.

A nova preocupação da OMS se dá pela rápida propagação da doença com uma nova variante, a Cepa 1b, encontrada no continente africano e mais concentrada na República Democrática do Congo (RDC), segundo informações do Ministério da Saúde.

Na quarta-feira (21), o Ministério da Saúde informou que não há casos da nova variante da Mpox registrados no país. Em 2024, o Brasil confirmou 791 casos da doença, todos da variante mais conhecida (2b).

Vacinação e riscos para a população brasileira

Gisele Cristina Gosuen, infectologista da Universidade Federal de São Paulo/Escola Paulista de Medicina e Centro de Referência em ISTs, Aids e Hepatites virais, explica que a vacinação em massa ainda não ocorre pois a Organização Mundial da Saúde prioriza um caso por vez.

“A OMS não recomenda vacinação em massa, no momento, por priorizar pessoas que tiveram contato próximo com um caso provável ou confirmado da doença [para vacinar]”, diz a especialista, em entrevista exclusiva ao Metro World News Brasil.

Sobre a vacinação no Brasil, Gisele lembra que, em 2023 a vacina contra a mpox foi libera de forma provisória, e que, até o momento não há riscos para o país. “O surto ainda possui baixo nível de transmissão no Brasil.”

Outro fator é o tipo de vacina, que “tem disponibilidade limitada e alta complexidade para produção”, segundo Gosuen, que complementa:

“No Brasil, temos pesquisas sendo desenvolvidas, mas diante da complexidade para produção da vacina, a aquisição do imunizante em todo o mundo é difícil.”

É possível que haja uma nova pandemia?

A infectologista, no entanto, não descarta a possibilidade de uma nova pandemia.

“Até o momento, trata-se de uma emergência em saúde pública de importância internacional, que se não controlada, pode ser uma nova pandemia.”

Cuidados

Além da vacina, uma das formas de evitar a propagação da doença são os cuidados com a higiene diária.

“A vacina é eficiente para proteção contra a doença, mas para que evitemos a sua propagação, o ideal é evitar o contato com pessoas suspeitas da doença, assim como higienizar roupas e utensílios com água morna e detergente, desinfetar superfícies contaminadas e descartar resíduos contaminados de maneira adequada”, recomenda Gisele.