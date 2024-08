Dois apostadores de Goiás dividem a Lotofácil desta quarta-feira

Duas apostas feitas no estado de Goiás, mas em cidades diferentes, foram as únicas ganhadoras do sorteio desta quarta-feira da Lotofácil. Os sortudos ganhadores são da cidade de Goiás e Morrinhos e cada um deles acordou nesta quinta-feira R$ R$ 782.787,98 mais ricos.

Também foram premiadas 191 apostas que acertaram 14 números no sorteio do concurso 3187, de acordo com a Caixa Econômica Federal. Cada um deles recebeu da loteria R$ 1.718,67.

Os números sorteados nesta quarta-feira para a Lotofácil são:

01, 07, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

PARA HOJE

Hoje a loteria retoma seu sorteio diário no concurso 3188, cujo prêmio está estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com a Caixa.

Interessados em participar do sorteio devem fazer suas apostas até 19h pelo aplicativo da Caixa ou nas casas lotéricas credenciadas. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3.

O sorteio será realizado a partir das 20h, em São Paulo, e pode ser acompanhado on-line pelos canais da Caixa no Facebook e Youtube.