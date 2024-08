Calor ainda predomina em São Paulo, mas frente fria derruba temperatura no fim de semana

Nesta quinta-feira o paulistano vai enfrentar mais um dia de sol e intenso calor, com nos dias anteriores, e a umidade relativa do ar vai continuar perigosamente baixa, de acordo com os dados da Climatempo. A temperatura máxima prevista para hoje na cidade de São Paulo é de 32º C e amanhã, na sexta-feira, o calor é ainda maior, com máxima de 33º C.

ANÚNCIO

Entretanto, esse calor deve se dissipar no final de semana com a chegada de uma forte frente fria que já atravessa o sul do país, trazendo frio, chuva e possibilidade de geada para os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

A frente fria chega ao sudeste no sábado, mudando completamente o tempo em São Paulo no final de semana. No sábado, a temperatura despenca dos 33º C registrado na sexta para 24º C no sábado. O domingo também será bastante frio, com uma madrugada de 9º C e a máxima do dia em 15º C.

A frente fria, além das baixas temperaturas, vai ter impacto direto na umidade do ar, já que deve trazer chuvas durante todo o final de semana.

A semana que vem continua com frio intenso na cidade de São Paulo, de acordo com a Climatempo, com os termômetros registrando uma madrugada ainda mais fria, com 7º C. A máxima durante o dia não passa de 14º C.

CICLONE EXTRATROPICAL

A frente fria que avança pelo país está associada a um ciclone extratropical que está em alto mar, mas continua mandando para o continente ventos de até 90 km/h.

O sistema provoca chuva volumosa, granizo, raios e ventos fortes para o Rio Grande do Sul, centro-oeste de Santa Catarina, sudoeste do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul, segundo os meteorologistas.