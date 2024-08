VÍDEO: Adolescente é esfaqueada na porta de casa no interior de SP; ex foi preso como mandante

Adolescente de 15 anos foi esfaqueada por outro menor a mando do ex-namorado, em Taubaté, no interior de SP

Um vídeo gravado por câmeras de segurança registrou o momento em que uma adolescente de 15 anos foi esfaqueada na porta de casa, em Taubaté, no interior de São Paulo. O ex-namorado dela, de 19, foi preso e confessou que prometeu dar uma tatuagem a um menor para que ele cometesse o crime. A vítima foi ferida na região do pescoço, mas foi socorrida e está fora de perigo.

Veja as imagens abaixo:

O caso aconteceu na tarde de segunda-feira (19) na Rua Juta Fabril, no bairro Bonfim. As imagens mostraram quando um adolescente se aproximou da casa da garota pedindo uma informação. Ela conversava com o menor, quando ele tirou uma faca e a feriu no pescoço.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou a vítima ao Hospital Regional. Ela já teve alta e está fora de perigo.

A Polícia Militar foi acionada e conversou com a adolescente, enquanto ela ainda estava sendo atendida pelos socorristas. A garota contou que tinha acabado de chegar da escola, quando o menor se aproximou da casa perguntado a respeito de um supermercado. Ela não desconfiou e passou a conversar com ele, quando foi atacada.

O autor da facada, que também tem 15 anos, fugiu em uma bicicleta. Após buscas, ele foi encontrado junto com o ex-namorado da vítima, que tem 19 anos. Ambos foram levados para a delegacia, onde o adolescente contou que tinha sido contratado pelo rapaz mais velho para matar a garota, sendo que o pagamento seria uma tatuagem.

O rapaz de 19 anos foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio, por motivo torpe ou mediante pagamento ou promessa de recompensa, além de corrupção de menor. Já o adolescente foi apreendido e segue à disposição da Justiça.

Fim de namoro

A adolescente esfaqueada contou, em entrevista à TV Vanguarda, que terminou o relacionamento com o jovem há três meses, mas ele não aceitava o rompimento. Ela ressaltou que ele era agressivo e fazia ameaças.

“Ele estava implorando para voltar porque (disse que) iria mudar e eu não aceitei, porque ele ficava com umas brincadeirinhas de levantar a mão para mim, de me ameaçar. Falava que se eu não ficasse com ele a vida todo ela ia me matar. Só que eu nunca imaginei que ele teria coragem de me matar ou mandar qualquer pessoa me matar”, contou a vítima.