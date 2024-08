Resultado do concurso 174 da Mais Milionária

O concurso 174 da Mais Milionária promete pagar ao apostador que acertar as seis dezenas e os dois trevos da sorte o valor estimado em R$ 10 milhões.

Confira as dezenas da Mais Milionária para esta quarta-feira:

09, 14, 18, 38, 40, 47

Trevos da sorte: 4 e 3

SORTEIO ANTERIOR

O último sorteio da Mais Milionária foi no sábado, quando ninguém acertou as seis dezenas nas duas primeiras faixas de premiação da loteria. O mais perto que um dos apostadores chegou de botar as mãos no dinheiro da Mais Milionária foi 5 acertos+2 trevos. Uma única aposta ganhou R$ 194.268,62.

Na faixa dos 5 acertos+1 trevo foram 54 apostas ganhadores, cada uma com R$ 3.597,57.

ENTENDA COMO FUNCIONA A MAIS MILIONÁRIA

A aposta simples da Mais Milionária custa R$ 6. O apostador deve marcar seis números no volante numerado de 1 a 50 e também escolher dois trevos entre os seis possíveis. O prêmio principal e pago a quem acertar as seis dezenas e os dois trevos da sorte, mas também recebe prêmio quem acertar apenas um trevo, 5 números e 2 trevos, quatro números e 1 ou 2 trevos.