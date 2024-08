PM faz mapeamento das regiões com mais furtos e roubos de celular em SP; confira os rankings

Levantamento feito pela PM mostra as regiões da Cidade de SP mais visadas para furtos e roubos de celular

Um levantamento feito pelo Centro de Inteligência da Polícia Militar revela quais são as regiões da Cidade de São Paulo que têm a maior taxa de furtos e roubos de celular. Os dados, divulgados pelo site “Metrópoles”, mostram que a região central lidera os rankings dos crimes cometidos a cada 100 mil habitantes, chegando a 30 vezes o índice de bairros da periferia.

Conforme a reportagem, os dados foram apresentados pela PM, de forma preliminar, durante painel do Encontro Anual do Fórum Brasileiro de Segurança (FBSP), realizado na última semana, no Recife, em Pernambuco.

O levantamento analisou quase 1 milhão de ocorrências de furtos e roubos de celular, entre 2019 e 2023, separados por comando, batalhão e divididos ainda entre 100 companhias da PM na capital paulista.

O ranking de roubos é liderado pela companhia que tem sede na Liberdade, na região central da Capital, que registrou 71.486 ocorrências a cada 100 mil habitantes. Já o bairro com o menor número de ocorrências desse tipo é Parelheiros, localizado no extremo sul da capital paulista, que registrou uma taxa 67 vezes menor.

No caso dos furtos, a Liberdade também lidera, com 130.984 crimes a cada 100 mil habitantes. A PM destacou que existem explicações para a região central ser a mais visada, já que concentra um número maior de moradores e, além disso, recebe uma grande população flutuante.

Veja abaixo o ranking dos roubos a cada 100 mil habitantes, divulgado pelo “Metrópoles”:

Liberdade — 71.486

República — 55.185

Sé — 27.369

Brás — 16.639

Consolação — 14.941

Campos Elíseos — 14.525

Jardim Paulista — 12.611

Santo Amaro — 11.133

Alto de Pinheiros — 9.836

Itaim Bibi — 9.027

Ranking dos furtos de celular:

Liberdade — 130.984

República — 81.674

Sé — 81.459

Brás — 39.792

Jardim Paulista — 38.250

Campos Elíseos — 33.561

Consolação — 32.010

Belém — 17.539

Itaim Bibi — 16.744

Alto de Pinheiros — 14.813

O levantamento também mapeou outras regiões do estado, sendo que a Baixada Santista apareceu como a região com maior taxa de furtos (1.632), tendo ainda a terceira maior entre roubos (2.310) por 100 mil habitantes. A posição se inverte em relação à Grande São Paulo, que tem a segunda maior taxa de roubos (2.355) e a terceira de furtos (1.061).

A PM ressaltou que, apesar dos dados, os furtos e roubos têm diminuído no Centro de SP, sendo que atribui a medida a uma atividade delegada, realizada em parceria com a prefeitura. Por meio dessa iniciativa, policiais militares trabalham foram do horário regular de seus turnos e recebem gratificação da administração municipal.