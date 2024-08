Mega-Sena: apostadores do interior de São Paulo acordam milionários

Uma única aposta feita na cidade de Várzea Paulista, no interior de São Paulo, faturou o prêmio de R$ 62.156.999,34 da Mega-Sena sorteado na noite desta terça-feira, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.A aposta vencedora foi feita em um bolão com 22 cotas.

Os números sorteados nesta terça-feira foram:

20, 31, 34, 38, 42, 51

Além do sortudo e novo milionário do interior de São Paulo, sessenta e duas apostas acertaram a quina e também foram premiadas com R$ 58.041,07 cada.

Na faixa da quadra, 3.343 apostas ganharam, cada uma, R$ 1.537,77.

SORTEIO NA QUINTA-FEIRA

A Mega volta a ser sorteada na próxima quinta-feira, com um prêmio estimado em R$ 30 milhões que será pago a quem acertar as seis dezenas.

A aposta simples da Mega custa R$ 6 e pode ser feita pelo aplicativo da Caixa ou nas casas lotéricas.

O sorteio é realizado sempre a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo. O apostador pode acompanhar o sorteio em tempo real pelos canais da Caixa no Facebook e Youtube.