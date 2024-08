Lotofácil sai para o Espírito Santo e Piauí

Dois apostadores acordaram nesta quarta-feira com os bolsos mais cheios de dinheiro. Eles acertaram as quinze dezenas do sorteio desta terça-feira da Lotofácil e faturaram, cada um R$ 410.013,65. As apostas vencedoras foram feitas nas cidades de Cariacica, no Espírito Santo, e Dom Expedito Lopes, no Piauí.

ANÚNCIO

As dezenas sorteadas nesta terça-feira foram:

01, 05, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25

Nas outras faixas de premiação, 331 apostas ganharam R$ 742,08 por acertarem 14 dezenas e 13.236 levaram para casa R$ 30 por acertarem 13 dezenas.

SORTEIO DO DIA

A loteria retoma nesta quarta-feira seu sorteio diário com prêmio estimado de R$ 1,7 milhão. Para concorrer, o apostador deve efetuar sua aposta até 19h nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com 15 números preenchidos, custa R$ 3, mas o apostador pode optar por marcar mais números e aumentar as probabilidades de acerto. O máximo permitido são 20 números, mas o preço da aposta sobe de R$ 3 para R$ 46.512,00.