Jogo do Tigrinho busca pela legalização em meio a um rastro de destruição

O Jogo do Tigrinho pode estar com seus dias de ilegalidade contados. A plataforma de cassino online que ficou conhecida após ser divulgada por diversos influenciadores que receberam pagamentos online vem ganhando cada vez mais campo e pode estar prestes a conquistar a legalidade.

ANÚNCIO

Conforme publicado pela CNN Brasil, uma portaria do final de julho determina critérios técnicos para jogos de aposta no estilo do Fortune Tiger. Em determinada categoria da portaria publicada no Diário Oficial do dia 31 de julho é possível notar uma divisão que inclui jogos em que o resultado “é determinado pelo desfecho de evento futuro aleatório, a partir de um gerador randômico de números, símbolos, figuras ou de objetos definido no sistema de regras”.

Desta forma, com tal portaria o funcionamento de jogos deste tipo no país pode ser autorizado, mas para isso o jogo em questão precisará cumprir algumas regras estipuladas. Inicialmente, será necessário solicitar uma autorização ao Ministério da Fazenda, uma vez solicitada, a empresa será analisada pelos certificadores autorizados que deverão averiguar a adequação às normas.

Quais são as novas regras?

Conforme a nova portaria, os jogos em questão devem disponibilizar, no momento da aposta, o fator de multiplicação para cada Real apostado, deixando claro quanto o apostador receberá em caso de vitória. Além disso, cabe também à plataforma apresentar ao apostador as tabelas de pagamento com as possibilidades de ganho, sendo que os valores não podem ser alterados após a realização da aposta.

A explicação sobre como conseguir sair vitorioso no jogo também deve ser clara e feita por meio de imagens para o apostador. Além disso, a sessão de aposta deve ser encerrada após 30 minutos de inatividade do jogador na plataforma. Ainda assim a oferta de jogos online de apostas não pode ser realizada em ambientes físicos por meio de dispositivos eletrônicos.

Potencial destrutivo

Apesar da mudança na legislação e da possibilidade de legalização, o Jogo do Tigrinho já tem um histórico de golpes, prisões e até mesmo mortes. A partir do ano de 2018, a Organização Mundial da Saúde (OMS) categorizou o abuso de jogos eletrônicos como uma doença devido aos prejuízos físicos, psicológicos e interrelacionais causados por ela.

Em reportagem publicada pelo portal Metrópoles, foram compartilhadas as histórias de alguns jogadores que contraíram dívidas altas e chegaram à situações extremas por conta dos jogos. Conforme informação cedida à reportagem pelo delegado Eduardo Simões Miraldi, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), em São Paulo, ao menos quatro pessoas tiraram as próprias vidas após instabilidades emocionais causadas por apostas on-line.

ANÚNCIO

Segundo a reportagem, também foi registrado o caso de um homem que vendeu um imóvel por R$200 mil reais, os quais gastou, e perdeu, apostando online. Em uma escala intermunicipal, a enfermeira Gabriely Sabino, de 23 anos, desapareceu por oito dias após uma crise emocional causada por uma dívida adquirida no Jogo do Tigrinho.

Ao todo, já foram registrados mais de 500 boletins de ocorrência relacionados com jogos de azar on-line, no estado de São Paulo, desde o ano passado. Recentemente, influenciadores de SP e outros estados se tornaram alvo de uma operação da Polícia Federal, que busca impedir a divulgação dos jogos de azar.

Alto potencial para viciar

Em entrevista ao portal Minha Vida, o psiquiatra Flávio Henrique Nascimento explicou que o fato de o Jogo do Tigrinho ser online e de fácil acesso potencializa sua capacidade de viciar os jogadores.

“Além dos mecanismos tradicionais do vício que desregulam o sistema de recompensa do cérebro e a liberação de dopamina, o que faz o indivíduo querer sempre mais prazer e recorrer diversas vezes ao jogo, eles têm o diferencial de estarem no formato digital, isso facilita o acesso”.

Dificilmente a pessoa vai conseguir reconhecer problemas relacionados ao vício em apostas, o que pode causar alterações em diversos aspectos de sua vida. Nos estágios iniciais do vício, é possível reconhecer os fatores que levam a pessoa a jogar e inibir o comportamento por meio de bloqueios. No entanto, em casos mais avançados será necessário buscar pela intervenção de um profissional.