Jogador de futebol com passagens por São Paulo e Santos é flagrado agredindo a ex-esposa

Imagens compartilhadas pela reportagem do G1 mostram o momento em que o jogador de futebol Christian Cueva agride fisicamente sua ex-esposa, Pamela López. Após as agressões, o jogador, que teve passagens por clubes brasileiros como São Paulo e Santos, foi denunciado pela ex-companheira.

Em declaração Pamela afirma temer por sua vida e pela vida dos filhos. Christian, por sua vez, foi demitido do clube peruano Cienciano logo após a realização da denúncia.

O ex-casal ficou junto por 13 anos, sendo que a relação chegou ao fim no primeiro semestre deste ano. Os detalhes da separação não foram revelados à época do acontecimento, porém Pamela decidiu falar sobre as agressões sofridas.

Rosario Sasieta, ex-ministra da Mulher e das Populações Vulneráveis do Peru e advogada de defesa de Pamela, revelou que as agressões registradas no vídeo são datadas deste ano. As imagens foram entregues à Polícia como prova e exemplo de diversos abusos físicos e psicológicos denunciados pela mulher.

Agressões diversas

Nos vídeos divulgados é possível ver o momento em que Pamela é agredida em um elevador na noite do dia 31 de janeiro. Outra agressão teria acontecido no dia do aniversáro de Pamela, em uma discoteca.

Sobre a agressão do elevador, a mulher declarou ter ficado sem ar e chegado a temer por sua vida: “Me faltou o ar, ele estava me sufocando, tapou minha respiração da boca e do nariz e me enforcava pelo pescoço. Temi pela minha vida”.

Em declaração feita no dia 20 de agosto, Cueva afirmou que sua conduta foi “injustificável” e afirma sofrer de depressão desde 2023. Apesar de afirmar que assumirá a responsabilidade por seus atos, ele afirmou que não “acredita ser um abusador”.

“Quero abrir meu histórico médico e me submeter a qualquer perícia que for necessária. Faço isso, não com o propósito de ser exonerado de culpa, mas simplesmente para mostrar que a situação é mais complexa do que parece e que, embora se queira, às vezes os problemas internos prevalecem”, declarou o jogador.