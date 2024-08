Vídeo: homem é morto a tiros em frente a creche em SP; criança estava no carro

Homem é morto a tiros em frente a creche em SP; criança estava no carro

Um homem foi executado a tiros no Itaim Paulista, zona sul de São Paulo. O caso ocorreu na tarde da última terça-feira (20), em frente a uma escola de educação infantil.

De acordo com o ‘SBT News’, Maurício Santos de Oliveira estava com uma criança de 5 anos dentro do carro. Ela não foi atingida.

O veículo estava estacionado próximo à escola, quando um dos suspeitos passou pelo local de moto. Uma outra motocicleta, dessa vez com dois acusados, estacionou ao lado da porta do motorista. O garupa, que portava uma mochila de entregas, efetuou os disparos contra a vítima.

Na sequência, a primeira moto, que havia passado anteriormente, também estacionou próximo ao veículo. Os criminosos fugiram após a execução.

Criança não foi atingida

Ainda de acordo com o texto, tudo indica que a criança estava no banco traseiro do carro. Ela não foi atingida. O homem foi socorrido pelos Bombeiros e encaminhado ao hospital, porém ele não resistiu.

De acordo com a polícia, a vítima tinha passagem por roubo, porém mais detalhes não foi informado.

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil investiga se a execução tem ligação entre a vítima e a passagem por roubo ou se o crime foi encomendado.

Veja a reportagem produzida pela emissora:

