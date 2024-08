Homem é preso suspeito de estuprar as netas de 9 e 10 anos de sua parceira, no Marajó

Um homem foi preso no último sábado (17), suspeito de estuprar as duas netas da parceira, no Distrito de São Miguel do Pracuúba, zona rural do município de Muaná, no Arquipélago do Marajó, no Pará. As informações são baseadas no artigo do portal g1.

Após a divulgação da prisão do suspeito, as investigações revelaram que as vítimas, de 9 e 10 anos de idade, sofriam a violência sexual enquanto estavam na casa da avó. As crianças passaram por exames e foram ouvidas em escuta especializada pela equipe técnica do PARÁPAZ, a fim de relatar os episódios de abuso.

Após o cumprimento do mandado de prisão contra o homem, ocorrido no último sábado (17), o suspeito foi encaminhado à unidade policial da cidade e segue à disposição da Justiça. O acusado deverá responder pelo crime de esturpo de vulnerável majorado.

