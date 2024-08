Fuvest abre período de inscrições e lança guias para auxiliar os candidatos

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) oficializou o início do período de inscrições para o vestibular 2025. As inscrições foram abertas no dia 19 de agosto e seguem até o dia 08 de outubro, quando se encerra o prazo para novas inscrições e para o pagamento da taxa no valor de R$211. Conforme informações do Portal do Governo do Estado de São Paulo, o período para solicitar a isenção no pagamento da taxa já foi encerrado.

ANÚNCIO

Os candidatos que desejam concorrer a uma das vagas disponibilizadas pela Universidade de São Paulo (USP) para o ano letivo de 2025 têm três possibilidades de ingresso. Além da Fuvest, a mais conhecida e que disponibiliza mais vagas (8.147), os candidatos também podem tentar o processo seletivo por meio do Enem-USP, que utiliza a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, ou pelo Provão Paulista, uma avaliação seriada para os estudantes das escolas municipais e estaduais da rede pública de São Paulo. No caso das formas de ingresso alternativas, cada uma disponibilizará 1.500 vagas.

A primeira fase da Fuvest 2025 acontece no dia 17 de novembro, enquanto a segunda fase está prevista para os dias 15 e 16 de dezembro. Provas de habilidades específicas ocorrem em duas datas distintas a depender do curso, sendo elas dia 09 de dezembro ou 09 de janeiro. A lista dos aprovados em primeira chamada será divulgada no dia 24 de janeiro de 2025.

Guias para os candidatos

Para auxiliar os candidatos no processo do vestibular e da escolha de carreiras, a Fuvest lançou dois manuais, sendo eles o Guia de Jornadas e o Guia de Carreira e Cursos. Nas publicações, os candidatos podem conhecer todos os cursos oferecidos pela USP, bem como obter informações detalhas sobre o processo seletivo como datas, documentos necessários, programa das disciplinas, formato das provas e etapa de matrículas.

No Guia de carreira e Cursos, os candidatos podem ver uma descrição detalhada sobre a carreira pretendida, local do campus em que ocorrem as aulas, período letivo, duração total em semestres e distribuição de vagas entre campus.

Já no Guia de Jornada são esclarecidos os processos burocráticos que envolvem todo o processo desde a seleção por meio do vestibular até o ingresso na universidade.