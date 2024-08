Apostador do Espírito Santo mete a mão na bolada da Lotofácil

O prêmio da Lotofácil desta segunda-feira saiu para um apostador da cidade de Colatina, no Espírito Santo, e o felizardo embolsou sozinho a quantia de R$1.587.550,70.

Cento e setenta e três apostas acertaram 14 números e cada uma delas levou da loteria o valor de R$ 1.924,12.

Os números sorteados foram:

01, 02, 05, 06, 07, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 25

CONCURSO 3186

Hoje tem sorteio do concurso 3186 e o prêmio estimado para quem acertar as quinze dezenas é de R$ 1,7 milhão, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Quem for tentar a sorte nesta terça-feira deve fazer sua aposta até 19h pelo aplicativo da Caixa ou nas Casas lotéricas. A aposta simples custa R$ 3.

O sorteio das loterias da Caixa é sempre realizado a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo, e pode ser acompanhado ao vivo pelos canais da Caixa no Youtube e FAcebook.

Surpresinha e Teimosinha

O apostador pode ainda optar pela Surpresinha ou pela Teimosinha. Na primeira, o sistema da Caixa preenche aleatoriamente o volante e na segunda o jogo é repetido por vários concursos consecutivos.