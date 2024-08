Acusada de matar o próprio filho e esconder o corpo em uma mala, mãe é presa em São Paulo

Informações disponibilizadas pela Polícia Civil revelaram que a mãe de Heitor Henrique Pereira da Silva, o menino de 2 anos encontrado morto dentro de uma mala rosa, foi presa pela Polícia Civil sob suspeita de ter assassinado o próprio filho. Conforme informações da Band, o caso aconteceu em Mairiporã, na Grande São Paulo, mas a prisão da suspeita foi realizada na capital paulista nesta terça-feira, dia 20 de agosto.

ANÚNCIO

O corpo do menino foi localizado pela Polícia Civil na última sexta-feira, dia 16 de agosto. Ele estava desaparecido há 25 dias e foi encontrado por meio de uma denúncia anônima que guiou o policiais ao local onde foi encontrada a mala com o corpo do menino enrolado em alguns lençóis. Para conseguir retirar o corpo do local, um dos agentes precisou do apoio de cordas para chegar até o lugar.

Prisões realizadas

Na mesma data em que o corpo de Heitor foi localizado, Gilmar Wolnei Souza Nunes Ferreira, de 33 anos, foi preso pelos policiais, que o consideram como um dos responsáveis pela morte e ocultação do cadáver da criança. Gilmar é namorado da mãe de Heitor, que foi presa nesta tarde sob a suspeita de participação no crime.

Segundo o homem, ele acompanhou a namorada até o local em que o corpo foi encontrado, mas disse que ela afirmou que dentro da mala estava o corpo de um cachorro, e não do próprio filho. Gilmar foi preso em sua casa, na Zona Norte de São Paulo, e relevou também que estava namorando com a mulher há aproximadamente seis meses.

Até ser localizada nesta terça-feira, a mãe de Heitor era considerada foragida, e tinha entrado em contato com a própria mãe apenas para dizer que o menino estava morto.