Imagens mostram sistemas inoperantes em aviões da Voepass antes de acidente que matou 62 pessoas

Uma série de imagens mostram sistemas inoperantes em aviões da Voepass, inclusive na própria aeronave que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, no último dia 9, matando 62 pessoas. Conforme reportagem do “Fantástico”, da TV Globo, falhas ocorreram em sistema de degelo, no indicador de combustível e até no monitor que mede o desempenho durante o voo, o que é um equipamento crucial para manter a segurança.

ANÚNCIO

A reportagem revelou que o avião ATR 72-500, que fazia o voo 2283 que caiu em Vinhedo, teve problemas no sistema de degelo em julho de 2023. Uma foto mostra o painel da aeronave com a inscrição “inoperante” neste equipamento, que são as peças que inflam para expulsar o gelo das áreas críticas do avião.

Avião da Voepass que caiu em Vinhedo, matando 62 pessoas, já tinha registrado falhas no sistema de degelo (Reprodução/TV Globo)

Já uma outra foto, sem data registrada, mostrou a aeronave com o indicador do nível de combustível inoperante. O mesmo ocorreu com um outro avião da companhia aérea.

O “Fantástico” ainda mostrou outra foto de uma aeronave da Voepass com o monitor do desempenho do avião, equipamento crucial para a segurança do voo, como inoperante. Conforme a reportagem, nesse dispositivo, o piloto gira um seletor para indicar o peso total da aeronave e o sistema vai informando se o desempenho no ar está correto, ou seja, se o gelo não está prejudicando o voo.

Essa última foto teria sido feita no último dia 1º de agosto, quando o botão do seletor caiu durante um voo. O mesmo teria acontecido com a aeronave que caiu em Vinhedo, menos de 10 dias antes do acidente aéreo.

A Voepass foi procurada e informou que as falhas do sistema anti-gelo da aeronave PS-VPB, detectadas em julho de 2023, foram todas sanadas. A companhia aérea afirma também que, durante a operação do voo 2283, todos os sistemas estavam em funcionamento e que somente as investigações oficiais poderão apontar as causas do acidente.

Imagem mostra aeronave da Voepass com o indicador do nível de combustível inoperante (Reprodução/TV Globo)

O acidente aéreo

No último dia 9, o avião ATR-72 da VoePass, prefixo PS-VPB, caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, matando 62 pessoas. No total, 58 eram passageiros e quatro tripulantes. Além deles, uma cachorrinha que seguia com uma família venezuelana também morreu.

ANÚNCIO

O avião bimotor saiu de Cascavel, no Paraná, às 11h50, com destino a Guarulhos, na Grande São Paulo, onde pousaria às 13h45. No entanto, o avião caiu no quintal de uma residência, que fica em um condomínio residencial de Vinhedo, mas nenhuma vítima foi registrada em solo.

O acidente é investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), além de inquéritos que foram instaurados pela Polícia Federal e Polícia Civil.

Moradores conseguiram registrar o exato momento em que a aeronave rodava no ar e caiu. Na sequência, o avião pegou fogo e nenhum do ocupantes sobreviveu (assista abaixo):