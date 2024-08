Fazenda de SP notifica motoristas com débito de IPVA de 2019 e 2020 para quitarem dívida

Setecentos e quarenta e oito motoristas de São Paulo que estão com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2019 e 2020 em atraso foram notificados na última sexta-feira pelo Diário Oficial do Estado.

Quem quiser saber o valor da dívida, multa e juros por atraso pode consultar diretamente a página do Diário Oficial usando o CPF, CNPJ ou placa do veículo. Segundo a Secretaria da Fazenda, o valor total do imposto atrasado é de R$ 1.225.373,55.

Os motoristas notificados terão 30 dias para quitar a dívida ou apresentar defesa por escrito, caso contrário serão inscritos no Cadin Estadual e na Dívida Ativa do Estado de São Paulo. As dívidas inscritas na Dívida Ativa serão transferidas para a Procuradoria Geral do Estado (PGE) para execução judicial.

Quem quiser regularizar o imposto em atraso pode efetuar o pagamento pela internet ou nas agências bancárias credenciadas, diretamente pelo caixa de autoatendimento, bastando apenas informar o número do Renavam do veículo e o ano do IPVA a ser pago. Há ainda a opção de fazer o pagamento via PIX. Quem quiser optar por essa modalidade, deve acessar a página da Secretaria da Fazenda (Sefaz-SP), informar os dados do veículo e ferar um QR Code, que será usado para o pagamento.

Mais informações no site do Sefaz-SP ou pelos telefones 0800-0170-110 (chamadas de telefone fixo) e (11) 2930-3750 (exclusivo para chamadas de celular).