Em dia de calor intenso em SP, trabalhador fica preso em câmara frigorífica e morre de frio

Em um dia em que o morador do estado de São Paulo enfrenta um calor digno do mais forte verão, com os termômetros marcando 29 C na Capital na última sexta-feira, um trabalhador de uma empresa alimentícia morreu congelado ao ficar preso na câmara frigorífica.

O acidente ocorreu em Embu das Artes, município da região metropolitana de São Paulo. De acordo com as imagens gravadas pelas câmeras e segurança, dois empregados da empresa BRF entraram dentro de uma câmera frigorífica que mantém alimentos estocados em temperatura de 18 graus abaixo de zero.

Duas prateleiras que ficaram próximas à porta do frigorífico desabaram, impedindo a abertura da porta por dentro. Os dois trabalhadores ficaram por horas expostos a uma temperatura polar enquanto aguardavam que alguém viesse socorrê-los.

Segundo informações dos bombeiros, eles ficaram por horas expostos ao frio intenso e quando foram socorridos. Um deles tinha 43 anos e o outro 24. Os dois foram socorridos e retirados com vida do local, mas o mais velho morreu logo após dar entrada no hospital. O jovem também foi hospitalizado e passa bem.

Em nota, a BRF lamentou o caso e afirmou que está prestando apoio aos familiares da vítima.

‘A respeito da ocorrência no Centro de Distribuição Embu das Artes, na noite da última quinta-feira (15), a BRF informa que acionou todos os protocolos de segurança, direcionando imediatamente equipes de pronto-atendimento para assistência às pessoas. Dois colaboradores foram atingidos e infelizmente um deles veio a falecer. A Companhia lamenta profundamente o ocorrido e está prestando todo o apoio à família no momento. O outro colaborador foi encaminhado ao hospital, já foi liberado e passa bem. A Companhia reitera seu compromisso com a segurança e informa que a área afetada foi isolada. As causas do acidente já estão sendo investigadas’.