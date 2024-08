CNU: ministério não descarta novas desclassificações após polêmica com o cartão de prova

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) divulgou um balanço parcial envolvendo a taxa de candidatos desclassificados por irregularidades durante o Concurso Nacional Unificado (CNU), realizado no último domingo, dia 18 de agosto. Conforme publicado pelo portal Metrópoles, ao menos 500 candidatos foram desclassificados, representando aproximadamente 0,05% dos candidatos que efetivamente compareceram para realizar as provas.

ANÚNCIO

A confirmação foi feita pela ministra Esther Dweck durante uma coletiva de imprensa realizada na noite de domingo. Um dos principais fatores que causaram a desclassificação foi a saída dos locais de aplicação do exame com o caderno de provas ao fim da primeira etapa, realizada durante a manhã. No intervalo, a saída com o documento não era permitida conforme edital, mas ainda assim alguns candidatos desobedeceram à orientação.

Candidatos também foram desclassificados por chegarem atrasados ao local de prova. Entre eles, um caso chamou atenção no Distrito Federal. Uma candidata que realizaria o exame em uma escola particular chegou atrasada e tentou forçar a entrada no local. Ela se envolveu em uma discussão com o diretor da prova e deixou o local somente após a chegada dos policiais militares.

MGI não descarta a possibilidade de novas desclassificações

Ainda conforme reportagem publicada pelo Metrópoles, uma nova onda de desclassificações pode acontecer devido à falta de marcação do número dos candidatos nos respectivos cartões-resposta. Muitos dos candidatos que deixaram os locais de prova alegaram não terem feito a marcação do número de identificação no gabarito da prova.

Em fala ao Direção Concursos, o coordenador-geral de Logística do Concurso Nacional Unificado, Alexandre Retamal, revelou que o caso está em análise e que o órgão ainda não definiu o que acontecerá com os candidatos que não realizaram a marcação. No entanto ele reforçou que o órgão não “tem a intenção de prejudicar os candidatos” apesar de reconhecer que o correto seria a marcação do número de identificação no cartão resposta.