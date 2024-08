Inspiradas nas Olimpíadas, empresas estimulam competições esportivas entre os colaboradores

Os Jogos Olímpicos de Paris já acabaram, mas o espírito esportivo inspirou algumas empresas aqui no Brasil e estimular seus funcionários a praticar atividades físicas. Algumas criaram campeonatos internos entre os colaboradores, com premiações feitas em pódios e com direito a medalhas, tudo com o objetivo de engajar os profissionais a desenvolver ainda mais o espírito de equipe tão presentes entre os atletas.

Uma das empresas inspirada pelas Olimpíadas foi a Elera Renováveis, que atua no setor de energias renováveis. Até o próximo dia 27, os funcionários participam de competições de vôlei de praia, de beach tennis e de treinamento funcional. As etapas, que integram a edição temática do Elera Conecta Esporte, são realizadas todas as terças-feiras à noite, em uma quadra locada na capital paulista.

Neste ano, para incentivar ainda mais os colaboradores, a empresa fará uma premiação simbólica, com direito a pódio, entrega de troféu e medalha aos três primeiros colocados.

Outra empresa que aderiu ao movimento é a Vizzela Cosméticos, marca nacional e 100% vegana, que lançou os “Jogos Vizzela”, com competições divertidas e que se enquadram no ambiente corporativo, como corrida de cadeiras e arremesso de “pandacórnio”, que é o mascote oficial da empresa.

“Os jogos estavam em nosso radar desde o primeiro planejamento realizado para projetar as ações deste ano”, afirma a sócia e diretora de Marketing, Aline Waiser.