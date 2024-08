Resultado da Lotofácil 3184: veja os números do sorteio deste sábado

O concurso 3184 da Lotofácil vai pagar ao apostador que acertar quinze números do sorteio deste sábado (17) o prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

ANÚNCIO

Os números sorteados para a Lotofácil deste sábado são:

01, 04, 05, 07, 08, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25

Quer receber as notícias atualizadas das loterias em tempo real pelo Whatsapp? Clique aqui

SORTEIO DE ONTEM

Ontem oito apostas dividiram o prêmio da Lotofácil e cada um dos sortudos levou para casa R$ 411.308,93. Deste total de ganhadores, três deles são de São Paulo, um de Contagem, em Minas Gerais, um de Pato Branco, no Paraná, um de Buritis, em Rondônia e um de Canoas, no Rio Grande do Sul.

Além dos sortudos, foram ainda premiadas as apostas que acertaram 14, 13 e 12 dezenas:

726 apostas com 14 acertos ganharam R$ 792,28 cada

18.216 apostas com 13 acertos ganharam R$ 30,00

ANÚNCIO

189.201 apostas com 12 acertos ganharam R$ 12,00

COMO APOSTAR NA LOTOFÁCIL

Para concorrer na Lotofácil, basta preencher o volante contendo 25 números com 15 dezenas. Ganha quer acertar 15, 14, 13 e 12 números. A aposta simples custa R$ 3, mas o apostador que quiser dar uma chance a mais para a sorte pode preencher mais números, mas o preço da aposta sobe substancialmente.