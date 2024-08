Resultado da Lotomania 2661: veja os números sorteados nesta sexta-feira

A Lotomania retoma nesta sexta-feira (16) seu sorteio diário e promete pagar ao apostador que acertar as vinte dezenas sorteadas um prêmio estimado em R$ 3 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotomania desta sexta-feira são:

10, 11, 14, 22, 27, 28, 32, 33, 38, 42, 44, 46, 50, 51, 56, 58, 79, 80, 91, 97

RESULTADO DO SORTEIO ANTERIOR

O último sorteio da Lotomania foi feito na quarta-feira, quando mais uma vez ninguém botou as mãos no prêmio principal. Cinco apostas, no entanto, acertaram 19 das 20 dezenas sorteadas e cada uma delas faturou R$ 38.249,26.

Na faixa dos 18 acertos, quarenta e oito apostas levaram para casa, cada uma, R$ 2.490,18. A faixa dos 17 acertos teve 435 ganhadores, que levaram R$ 274,77 cada.

Como apostar na Lotomania

Para concorrer na Lotomania, o apostador deve preencher o volante de 100 números com 50 dezenas escolhidas e ganha o prêmio principal se acertar 20 números. Também são premiadas as apostas que acertarem 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

A aposta simples custa R$ 3 e pode ser feita em qualquer casa lotérica ou pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal.