Casa Branca nega que Joe Biden apoie a opção de novas eleições na Venezuela

O presidente Joe Biden fala com a imprensa enquanto se prepara para embarcar no Marine One no jardim sul da Casa Branca, na quinta-feira, 15 de agosto

Durante o meio-dia desta quinta-feira, as agências de notícias divulgaram que o presidente Joe Biden apoiava a opção de novas eleições na Venezuela, uma ideia promovida por governos próximos a Maduro, como o de Gustavo Petro na Colômbia e o de Lula no Brasil, em vez de pressionar pelo reconhecimento da vitória do opositor Edmundo González.

ANÚNCIO

No entanto, nas horas seguintes, a Casa Branca esclareceu que o presidente entendeu mal uma pergunta enquanto se dirigia para embarcar em um helicóptero.

Em que contexto Joe Biden falou?

Um artigo da correspondente em Washington do jornal Clarín da Argentina fornece mais informações sobre como foi a resposta de Joe Biden.

No seu relato, Paula Lugones conta que, depois do meio-dia desta quinta-feira, o presidente dos Estados Unidos saiu da Casa Branca para embarcar no helicóptero Marine One, para um evento com Kamala Harris em Maryland, e respondeu a algumas perguntas da equipe de repórteres que cobrem todas as notícias de Biden.

Foi aí que lhe perguntaram se apoiava novas eleições na Venezuela e Biden apenas disse "sim" ("I do") sem dizer mais nada. Uma das jornalistas credenciadas disse a Lugones que "era muito difícil ouvir".

Horas depois, o Conselho de Segurança Nacional saiu para explicar a situação, conforme relatou o correspondente da Caracol TV, da Colômbia, em Washington: "Em outras palavras, a Casa Branca diz que o presidente ouviu mal a pergunta".

Nas primeiras linhas de um comunicado do porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, diz que "o presidente se referia ao absurdo que é Maduro e seus representantes não terem dito a verdade sobre as eleições de 28 de julho".

ANÚNCIO

Depois, Sean Savett, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, escreveu na rede social X que "está bem claro que Edmundo González Urrutia ganhou a maioria dos votos. Pedimos que a vontade do povo seja respeitada e que se iniciem debates sobre uma transição de volta às normas democráticas".

A Casa Branca reconhece a vitória de Edmundo González

Desde que as eleições foram realizadas na Venezuela, o governo dos Estados Unidos rejeitou os resultados (sem dados) entregues pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), uma instituição controlada pelo chavismo.

Além disso, Antony Blinken, o secretário de Estado dos EUA (o segundo cargo mais importante do gabinete e similar a um ministro das Relações Exteriores), disse há duas semanas que "os dados eleitorais demonstram esmagadoramente a vontade do povo venezuelano: o candidato da oposição democrática Edmundo González ganhou a maioria dos votos".

Nesta quinta-feira, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, comentou em uma coletiva de imprensa na Casa Branca que "acreditamos que González ganhou a maioria dos votos. Acreditamos nisso por várias formas e várias fontes (...) E o fato de o Sr. Maduro não divulgar esses dados, certamente fala sobre sua preocupação com a transparência que isso mostraria... Queremos ver os dados".

Por que Biden iria tomar um caminho oposto? Alinhar-se com as posturas de governos de esquerda como os de Petro e Lula, e oferecer uma saída para Maduro em um processo que novamente seria controlado pelo CNE, poderia expor uma vulnerabilidade para Kamala Harris e os democratas quando faltam pouco mais de dois meses para as eleições presidenciais dos Estados Unidos.