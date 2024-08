Pai é preso em flagrante suspeito de estuprar filha de 12 anos em SP

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira (15) por estupro de vulnerável.

O caso ocorreu no bairro São Tomé, localizado em São Pedro (SP). Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito é pai da vítima.

Segundo a PM, a mãe da criança de 12 anos compareceu ao 10° Batalhão da Polícia Militar e relatou ter encontrado o marido a filha com as roupas íntimas abaixadas no quarto do casal.

“Diante da denúncia, a equipe policial se deslocou imediatamente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para garantir o atendimento médico à vítima e, posteriormente, conduziu os envolvidos ao 1° Distrito Policial de Piracicaba [...]”, informou a corporação.

Agentes se encaminharam à casa da mulher, onde o suspeito se encontrava. Ele foi presa em flagrante por volta de meia-noite.

A vítima foi levada ao Instituto Médico Legal (IML), e o abuso sexual foi confirmado.

Menina de 13 anos é estuprada por suposto namorado e outros 10 homens no litoral de SP

A polícia de Praia Grande (SP) segue investigando o estupro coletivo de uma menina de 13 anos. Conforme informações publicadas pelo G1, ela teria passado dois dias desaparecida depois de sair para um encontro com o suposto namorado, de 15 anos.

A família da jovem foi informada sobre o crime pela mãe de uma colega da adolescente, que recebeu vídeos mostrando a violência cometida contra a menina. Antes disso, os familiares chegaram a registrar um boletim de ocorrência pelo desaparecimento.

De acordo com Lyvia Cristina Bonella, delegada da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Praia Grande, durante o período de seu desaparecimento a adolescente foi estuprada por a menos 10 homens em três locais diferentes.

“Tinha um rapaz com quem ela tinha, ou achava que tinha, um relacionamento, também menor de idade. Ele marcou um encontro com ela para ficarem juntos em uma casa emprestada, só que quando ela chegou, não tinha só ele”, explica a delegada.

Estupro de vulnerável e ingestão de bebidas alcóolicas

A jovem relatou em depoimento que o suposto namorado queria que ela tivesse relações sexuais com ele e com outro rapaz, algo que ela negou. Diante da negativa, teve início o estupro. Ela então teria ingerido bebidas alcóolicas após ter mantido relações com um dos envolvidos e, na sequência, foi levada por outros meninos para outra casa, onde contou ter sido estuprada por oito pessoas.

O grupo ainda teria ido para outro imóvel, onde novos abusos teriam acontecido. Até o momento, não é possível saber com exatidão quantas pessoas estão envolvidas no crime, mas estima-se que sejam de 10 a 12 pessoas.

Segundo a testemunha que contou sobre o caso para os pais da vítima, o ato foi filmado pelos agressores de forma que seus rostos não apareceram nas imagens. Apesar disso, cinco envolvidos foram identificados, sendo quatro menores de idade e um rapaz de 18 anos, que foi preso temporariamente.

Até o momento, não foram divulgadas novas informações sobre o caso. O nome dos envolvidos permanecerá em sigilo.