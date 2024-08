Matrícula para as escolas estaduais de SP começam no dia 19 de agosto

Na próxima segunda-feira, dia 19 de agosto, será aberto o prazo de matrícula para os alunos que irão ingressar em uma escola da rede estadual de ensino em São Paulo. Conforme publicado pelo G1, a informação foi confirmada pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. O órgão ainda reforçou que alunos já matriculados na rede estadual terão a matrícula automaticamente renovada.

Estudantes provenientes de escolas particulares, de outros estados ou que pretendem voltar a estudar em 2025 devem se cadastrar entre 19 de agostro e 13 de setembro em uma das unidades de ensido da rede estadual ou nos postos do Poupatempo.

Existem vagas disponíveis para alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano do fundamental, e do ensino médio em período parcial e integral. Também serão ofertadas vagas para a modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Os alunos do ensino médio possuem três opções de itinerários formativos, sendo eles: matemática e suas tecnologias; Linguagens e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas; e Ensino médio técnico.

Para matrícula, o responsável legal ou o estudante maior de 18 anos deverá apresentar seu RG, histórico escolar e comprovante de residência.

Alterações na rematrícula

Segundo informações da secretaria, os alunos já matriculados em uma escola da rede estadual no ano de 2024 não precisarão fazer a rematrícula. Ela será feita de forma automática e a vaga do estudante já está garantida. A partir do dia 15 de agosto, os estudantes já podem realizar a confirmação do local nos postos do Poupatempo e na Secretaria Escolar Digital, na opção “Consulta Pública”.

Caso o estudante deseje mudar de escola, a transferência deverá ser solicitada entre os dias 19 de agosto e 13 de setembro, também pela Secretaria Escolar Digital. A aprovação, ou não, do pedido será divulgada em 2 de dezembro.

As aulas de 2025 devem ter início no dia 3 de fevereiro, sendo que o recesso de meio de ano será entre os dias 1º e 20 de julho. O fim do ano letivo está agendado para o dia 09 de dezembro de 2025.