Vídeo que mostra passageiros desesperados não foi gravado em voo da Voepass

As imagens compartilhadas não são do avião da Voepass.

Nos últimos dias as redes sociais foram tomadas por imagens que supostamente mostrariam os últimos momentos dos passageiros do avião Voepass que se acidentou no dia 09 de agosto. Após apuração realizada pelo Fato ou Fake do G1, foi comprovado que as imagens em questão são falsas.

ANÚNCIO

O acidente envolvendo um AT-72 da Voepass aconteceu em Vinhedo (SP) na última sexta-feira (09). As 62 pessoas que estavam a bordo da aeronave morreram com a queda, fazendo com que este seja considerado um dos piores acidentes da história da aviação brasileira.

Nas imagens, que foram desmentidas, é possível ver os passageiros sentados em fileiras de três assentos com uma nuvem de fumaça dentro do avião. Duas comissárias de bordo são vistas no espaço do corredor apresentando as instruções de segurança do voo enquanto o áudio registra gritos desesperados. As imagens foram legendadas com um texto em espanhol dizendo: “Minutos antes de cair o avião no Brasil do voo de Voepass que deixou 62 mortos”.

É falso!

Segundo o Fato ou Fake, as imagens em questão não são de um voo da Voepass. É possível ver que as comissárias utilizam um vestido roxo com lenço verde, sendo o uniforme utilizado pela Volaris Airlines, companhia aérea mexicana. Por sua vez, as comissárias da Voepass utilizam camisas brancas com lenço amarelo.

O áudio do vídeo também não é condizente com a postura dos passageiros, que permanecem calmos nas imagens. Uma análise mais detalhada feita pela coluna de checagem mostrou ainda que o vídeo é uma montagem, visto que o áudio é de outra gravação.

Por sua vez, a aeronave em questão também é diferente do ATR-72 que se acidentou. O avião do vídeo é um Airbus A321 com capacidade para 220 passageiros. Já o ATR-72 envolvido no acidente é menor, com capacidade para 68 passageiros e duas fileiras de dois assentos cada.