VÍDEO: Mãe atualiza estado de saúde de jovem que quase morreu ao cheirar pimenta: “Super tranquila”

A trancista Thais Medeiros de Oliveira, de 26 anos, que teve uma crise grave de asma ao cheirar uma pimenta e quase morreu, segue internada no Centro Estadual De Reabilitação e Readaptação (Crer), em Goiânia, Goiás, passando por um tratamento contra infecção. Apesar disso, a mãe dela, Adriana Medeiros, postou um vídeo nas redes sociais dizendo que a filha está bem e que o quadro de saúde é estável (assista abaixo).

“A Thais passou o dia todo [de terça-feira] dormindo nesse frio, pois ninguém merece ficar acordada, né. Goiânia tá fria, gente. Thais passou o dia bem, super tranquila (...) Ela está bonitinha, bem coradinha, a diurese está normal, só com um pouquinho de diarreia por causa dos antibióticos que ela está tomando, né. Mas ela está bem, se recuperando, ficando cada vez melhor para ir para casa”, disse Adriana.

A nova internação ocorreu na madrugada do último dia 4 de agosto. Conforme a mãe, Thais teve febre e a pressão caiu. Assim, ela foi levada para avaliação no hospital, onde precisou ser novamente internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Crer. Após exames, foi constatada uma infecção de urina e passou a tomar antibióticos. No dia 6 de agosto, ela foi transferida para um quarto da unidade, onde segue em tratamento.

Reação à pimenta

A trancista passou mal na tarde do dia 17 de fevereiro de 2023 durante um almoço na casa do namorado. O rapaz contou que ela cheirou a pimenta e, em seguida, começou a “perder as forças”. Ela foi levada às pressas até o Hospital Evangélico Goiano (HEG), onde foi constatado que sofreu um edema cerebral.

Ao chegar no hospital, a jovem sofreu uma parada cardiorrespiratória, quando ficou cerca de sete minutos sem pulso e 15 minutos sem oxigênio. Assim, ela foi sedada e intubada para evitar danos cerebrais. Depois, foi transferida para a Santa Casa de Anápolis, onde ficou na UTI.

Depois, foi transferida para um quarto, onde seguiu sua recuperação. No entanto, o diretor técnico da Santa Casa de Anápolis, Murilo Carlos Santana, ressaltou que o quadro dela era delicado.

Os médicos acreditam que a jovem sofreu uma crise de grave de asma ao cheirar a pimenta e, por conta da baixa circulação de oxigênio no cérebro, teve danos neurológicos. O condimento teria sido o gatilho.

A mãe da jovem havia dito que a filha sofria com bronquite desde que ficou grávida, mas ninguém sabia que ela poderia ter alguma reação à pimenta.

Desde o episódio, Thais teve várias idas e vindas ao hospital, sendo só em Unidades de Terapia Intensiva foram mais de 70 dias de internação. Agora, ela voltou a ser internada e aumentou essa soma.