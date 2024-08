Trump e Musk discutem tentativas de assassinato e deportações em uma tumultuada entrevista no X

O presidente Donald Trump fala com o CEO da Tesla e do SpaceX, Elon Musk, na Casa Branca em Washington, em 3 de fevereiro de 2017. (Foto AP/Evan Vucci, Archivo)

Donald Trump recontou sua tentativa de assassinato em detalhes vívidos e prometeu a maior deportação da história dos Estados Unidos durante seu retorno à rede social anteriormente conhecida como Twitter, em uma conversa que foi prejudicada por falhas técnicas.

ANÚNCIO

"Se eu não tivesse virado a cabeça, não estaria falando com você agora, não importa o quanto eu goste de você", comentou Trump ao proprietário da rede social X, Elon Musk.

Musk, que anteriormente criticou Trump, disse que a força do candidato republicano, demonstrada em sua reação ao ataque do mês passado, era crucial para a segurança nacional.

"Existem personagens realmente difíceis por aí", disse Musk. "E se eles não acharem que o presidente dos EUA é duro, farão o que quiserem."

A conversa pública entre Trump e Musk, que foi principalmente amigável, revelou poucos detalhes novos sobre os planos de Trump para um segundo mandato. O ex-presidente passou grande parte da conversa discutindo sua recente tentativa de assassinato, imigração ilegal e regulamentações governamentais.

Mesmo assim, a conversa destacou o quanto o cenário político dos Estados Unidos mudou em menos de quatro anos depois que Trump foi permanentemente banido pela administração anterior da rede social por espalhar informações falsas que levaram ao ataque ao Capitólio federal em 6 de janeiro de 2021, minando as bases da democracia americana.

Esse tipo de informação falsa foi divulgada no X sob a liderança de Musk

ANÚNCIO

A sessão também teve como objetivo servir como uma forma para o ex-presidente alcançar milhões de eleitores diretamente. Foi também uma oportunidade para X, uma plataforma que depende muito da política, se redimir após algumas dificuldades.

Mas não começou como o planejado

Havia 878.000 usuários conectados à conversa mais de 40 minutos após o horário de início programado, mas nenhuma entrevista estava sendo transmitida até então. Muitos usuários receberam uma mensagem dizendo: "Detalhes não disponíveis".

A equipe de Trump informou que a "entrevista sobre X foi sobrecarregada com usuários conectados". Uma vez que a reunião começou, Musk pediu desculpas pelo atraso e destacou que isso foi causado por um "ataque massivo" que sobrecarregou o sistema da empresa.

Os apoiadores de Trump estavam visivelmente frustrados

“Não disponível??? Planejei todo o meu dia em torno disso,” escreveu o comentarista conservador Glenn Beck,

"Por favor, avise ao Elon que não podemos participar," postou o bilionário gestor de fundos de hedge Bill Ackman.

Antes de sua conversa com Trump, Musk postou na plataforma que X estava fazendo "alguns ajustes no sistema" para lidar com o que se esperava ser um grande número de participantes.

O início conturbado trouxe de volta memórias da conversa de maio de 2023 nas redes sociais entre Musk e o governador da Flórida, Ron DeSantis. O governador republicano usou a plataforma para anunciar formalmente sua candidatura à presidência. No entanto, foi um desastre cheio de falhas técnicas que foi sobrecarregado pelos mais de 400.000 pessoas que tentaram se conectar.

A rival democrata de Trump, a vice-presidente Kamala Harris, apontou que Trump zombou de DeSantis naquela época.

"Uau! O lançamento de DeSantis no Twitter é um desastre! Toda a sua campanha será um desastre. Fiquem ligados!" escreveu Trump em uma mensagem retuitada na segunda-feira pela equipe de campanha de Harris.

A reunião de segunda-feira também destacou a evolução do relacionamento pessoal entre Trump e Musk, dois dos homens mais poderosos do mundo, que passaram de ferozes rivais a aliados ao longo de uma temporada eleitoral.

Musk, que se descreveu como um “democrata moderado” até recentemente, insinuou em 2022 que Trump era velho demais para concorrer novamente à presidência. No entanto, Musk formalmente endossou Trump dois dias após a tentativa de assassinato no mês passado.