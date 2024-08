Romena se pronuncia após saber que ginasta americana perderá a medalha de bronze olímpica

Aba Barbosu é a nova medalhista de bronze na prova do solo.

A disputa jurídica pelo bronze olímpico na prova do solo individual feminino parece ter encontrado seu fim. Conforme reportagem publicada pelo GE, a Confederação de Ginástica Artística dos EUA anunciou que seu recurso perante o Tribunal Arbitral do Esporte não foi aceito, e a decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS) de retirar a medalha da ginasta Jordan Chiles será mantida.

A disputa começou logo após a final do solo, quando Barbosu e a Confederação de Ginástica Artística da Romênia entraram com um recurso no CAS pedindo a alteração de sua nota, visto que o pedido de revisão da nota da norte-americana teria sido feito após o prazo estipulado em regulamento. A alteração foi concedida e a nota da ginasta norte-americana finalizou em 13.666, a deixando 0.100 atrás da romena.

Depois que o CAS ordenou a entrega da medalha de bronze para a ginasta romena Ana Barbosu após a revisão de suas notas, a USA Gymnastics enviou um novo pedido de revisão uma vez que afirmou ter provas de que a solicitação de revisão da prova foi feita pela equipe técnica dentro do tempo previsto em regulamento. Eles chegaram a enviar um vídeo comprovando sua fala, mas decisão final das autoridades não foi favorável.

Em suas redes sociais, a USA Gymnastics afirmou que o Tribunal Arbitral do Esporte declarou que as regras não permitem a reconsideração de uma sentença arbitral, mesmo quando novas provas conclusivas são apresentadas. Diante da decisão, a equipe seguirá buscando por novas formas de apelação para garantir a nota e a premiação da ginasta.

Ana Barbosu se pronunciou nas redes sociais após a decisão

Após se tornar a nova medalhista de bronze na prova do solo, a ginasta romena Ana Barbosu desabafou nas redes sociais e postou uma mensagem de solidariedade à Jordan Chiles e a Sabrina Maneca-Voinea, que subiu para a quarta colocação com a mudança nas notas. Ela também pediu para que respeitem as regras do esporte e afirmou não ser culpada nesse caso.

“Sabrina e Jordan, meus pensamentos estão com vocês. Eu sei como vocês estão se sentindo porque passei por isso, mas vocês voltarão mais fortes. Espero do fundo do meu coração que, nas próximas Olimpíadas, nós três possamos compartilhar o mesmo pódio. Esse é o meu sonho”.

“Essa situação não existiria se as pessoas responsáveis por isso respeitassem o regulamento. Nós, atletas, não somos culpados por isso, mas o ódio direcionado a nós é doloroso. Quero encerrar essa edição dos Jogos de Paris com um espírito olímpico, o verdadeiro valor do mundo”, escreveu a ginasta romena.

Por outro lado, a norte-americana Jordan Chiles anunciou em suas redes sociais que se afastará da internet momentaneamente para cuidar da saúde mental.