Mãe de criança vítima de tragédia aérea decidiu cremar a filha em SP

Liz Ibba dos Santos tinha 3 anos e estava entre os passageiros do ATR-72 da Voepass.

A mãe de Liz Ibba dos Santos, de 3 anos, decidiu cremar a filha em uma cerimônia realizada em São Paulo. Liz é a mais jovem vítima do acidente aéreo que ocorreu em Vinhedo (SP) na última sexta-feira (09), vitimando 62 pessoas. Conforme publicado pelo Metrópoles, a jornalista Adriana Ibba está na capital paulista desde sábado e espera pela liberação do corpo da filha, que já foi identificado.

Liz morava em Cascavel, no Paraná, com sua mãe e será homenageada no local após a cerimônia de cremação que deve acontecer em São Paulo. A previsão é de que o corpo da menina seja liberado ainda nesta quarta-feira, dia 14 de agosto.

Em entrevista concedida ao O Globo, Adriana conta que a decisão foi uma forma de respeitar a filha e não estender o sofrimento. “É para ela não ser mais exposta do que já foi, receber formol, aquelas preparações e ter que ir ainda até Cascavel. Quero dar um descanso para ela, para o corpinho físico dela não ficar para lá e para cá, e não estender o sofrimento. Sei que ela já não está mais aqui, mas quero respeitá-la até o fim”.

62 pessoas perderam a vida no acidente

Liz era uma das 62 pessoas que estavam a bordo do avião da Voepass que caiu em Vinhedo, interior de São Paulo, após sair de Cascavel (PR) com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Ela e o pai, Rafael Fernando dos Santos, passariam o Dia dos Pais em São Paulo.

Adriana soube da queda da aeronave pouco tempo depois de chegar ao trabalho, e se emocionou após a confirmação de que a filha estava na lista de passageiros que embarcaram no voo.

Após confirmar o nome da filha entre os mortos, a jornalista utilizou suas redes sociais para realizar uma publicação: “Dia frio e sem sorriso. Que Deus te proteja e te guarde. Nós te amamos”, escreveu.