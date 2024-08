Confira o resultado da Lotofácil 3181 desta quarta-feira

O concurso 3181 da Lotofácil retoma nesta quarta-feira seu sorteio diário e deve pagar ao apostador que acertar as quinze dezenas sorteadas um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão.

Confira os números sorteados para a Lotofácil hoje:

03 - 06 - 20 - 24 - 11 - 07 - 18 - 08 - 22 - 19 - 13 - 16 - 23 - 10 - 21

SORTEIO DE ONTEM

Três apostas feitas em diferentes estados do Brasil dividiram o prêmio da Lotofácil desta terça-feira, de R$ 4 milhões, e cada uma delas vai embolsar R$ 1.802.875,16. Uma das apostas, porém, é um bolão feito na cidade de Jacinto, no interior de Minas Gerais, e a parte dela no prêmio terá que ser dividida entre 22 apostadores.

As outras duas apostas vencedoras foram feitas em Timbaúba, em Pernambuco, e Iracema, em Roraima.

SURPRESINHA E TEIMOSINHA

O apostador pode ainda optar pela Surpresinha ou pela Teimosinha. Na primeira, o sistema da Caixa preenche aleatoriamente o volante e na segunda o jogo é repetido por vários concursos consecutivos.