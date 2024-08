Chuva de meteoro invade o céu no interior de São Paulo; veja registros

O céu no interior de São Paulo presenciou uma das mais esperadas chuvas de meteoros do ano, ao atingir o pico nesta segunda (12) e terça-feira (13). Conhecida como Perseidas, o fenômeno desenhou o céu de Nhandeara, cidade a 500 quilômetros da capital paulista.

Considerada uma das maiores e mais aguardadas chuvas de meteoros do ano, a Perseidas desenhou o céu de Nhandeara, no interior de São Paulo. O fenômeno atingiu o pico na segunda (12) e terça-feira (13) e foi capturado pela estação de um observatório de astronomia localizado no município.

Renato Cássio Poltronieri, astrônomo amador do Observatório Astrocan e responsável pelos registros, disse à CNN que diversos meteoros foram registrados pelas câmeras. Ainda foi ressaltado a facilidade em assistir ao fenômeno acontecer no inverno.

Ao g1, ele explicou se tratar de uma chuva diferente pela coloração alaranjada e por ser longa. O nome Perseidas foi escolhido por sua relação com a saída dos meteoros de perto da Constelação de Perseus.

Confira alguns registros da chuva de meteoros:

Sobre o fenômeno

Ao longo do fenômeno visto no início desta semana em SP, foi possível contemplar a passagem de 300 meteoros durante a noite, no norte do país. Pela quantidade de fragmentos rochosos desenhando o céu, bem como todos os fatores diferenciadores, o evento acaba sendo impressionante.

O fenômeno costuma ser presenciado anualmente entre julho e agosto. Desta vez, ainda com a iluminação da lua em 50% durante o pico, as Perseidas puderam ser contempladas a olho nu depois da meia noite.

“Esta chuva de meteoros eu a acompanho há muitos anos. Em 2015 ela foi linda, depois ficou fraca de novo e, este ano, foi legal. Ver eles ao vivo e observar o céu é fantástico. O inverno é a melhor época do ano para observar os astros e o céu”, contou o astrônomo amador ao g1.